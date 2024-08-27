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Культура

Дегустации и город через VR: чем можно заняться на площадке Пскова на выставке «Россия начинается здесь»

Чем можно заняться на площадке Пскова на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке, рассказал заместитель администрации города Алексей Несмашный в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Фото: ПАИ

«Саму выставку, действительно, очень интересно посетить. И я считаю, что абсолютно все её площадки обязательны для посещения. В первую очередь мы, конечно, зовём всех посетить наш стенд – так называемый куб города Пскова», – отметил Алексей Несмашный.

В кубе Пскова можно познакомиться с городскими туристическими объектами и местными производствами. Здесь же у гостей есть возможность принять участие в мастер-классах, которые проводятся ежедневно. В частности, тут можно своими руками сделать сувенир на память: флажок с псковским барсиком и надписью «Россия начинается здесь», салфетки с Псковским кремлём и псковские монеты.

Также с помощью VR-очков псковичи смогут посетить виртуальную экскурсию по городу, рассказал Алексей Несмашный.

«Стоит также сказать, что наши крупные предприятия систематически проводят на площадке дегустации своей продукции. Среди них Псковский молокозавод, хлебокомбинат и «Любятово». Приходите, будет вкусно и интересно», – заключил он.

Напомним, что выставка открылась в Пскове 23 августа. Площадка начала свою работу с презентации города Пскова. С полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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