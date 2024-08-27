Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самые популярные направления для заочников назвали в ПсковГУ

В число самых популярных направлений для абитуриентов-заочников по количеству поданных заявлений вошли направления ПИШ Союзного государства ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Самые популярные направления для заочников назвали в ПсковГУ. Фото: ПАИ

Востребованными направлениями стали «электропривод и автоматика», «электроснабжение», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Кроме того, популярными являются направления «журналистика», «логопедия», «социальная работа», «психология и педагогика детства», «гостиничное дело», «начальное образование».

Всего на заочную форму обучения заявления подали более 1 500 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 августа 2024

Городской педсовет проходит в Пскове
27 августа 2024

Более трёх тысяч избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ
27 августа 2024

Иностранные журналисты поделились впечатлениями от приезда в Псковскую область
27 августа 2024

Первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления»
27 августа 2024

В Псковской области с рабочим визитом находится делегация иностранных журналистов
27 августа 2024

Радиостанции в Пскове временно прекратили вещание
27 августа 2024

В Дедовичах завершили ремонт теплосетей и возобновили подачу горячей воды
27 августа 2024

Опубликован режим работы Спасо-Преображенского собора в Пскове на этой неделе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...