Самые популярные направления для заочников назвали в ПсковГУ

11:48, 27 августа 2024, ПАИ

В число самых популярных направлений для абитуриентов-заочников по количеству поданных заявлений вошли направления ПИШ Союзного государства ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Востребованными направлениями стали «электропривод и автоматика», «электроснабжение», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Кроме того, популярными являются направления «журналистика», «логопедия», «социальная работа», «психология и педагогика детства», «гостиничное дело», «начальное образование».

Всего на заочную форму обучения заявления подали более 1 500 человек.