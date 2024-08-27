Турнир по самбо в честь открытия сезона пройдёт в Псковской области
Турнир по самбо «Открытие сезона» среди юношей и девушек 2012–2014 годов рождения пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» с 27 по 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Награды соревнований разыграют в десяти весовых категориях среди юношей и девушек.
Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
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