Турнир по самбо в честь открытия сезона пройдёт в Псковской области

12:17, 27 августа 2024, ПАИ

Турнир по самбо «Открытие сезона» среди юношей и девушек 2012–2014 годов рождения пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» с 27 по 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Награды соревнований разыграют в десяти весовых категориях среди юношей и девушек.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

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