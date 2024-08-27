Более 60 участников проекта «Больше, чем работа» отправятся в путешествие по Псковской области

12:41, 27 августа 2024, ПАИ

Более 60 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов России отправятся в путешествие по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости Псковской области.

Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве комитета и Центра содействия молодым специалистам на территории Псковской области в 2024 году будет реализован проект «Больше, чем работа». Он направлен на профессиональное развитие студентов и выпускников с высшим и средним профессиональным образованием в регионах России.

В рамках программы участники будут путешествовать по направлению промышленного туризма, а также познакомятся с системообразующими предприятиями Псковской области.