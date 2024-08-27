Турнир по боксу памяти Александра Беха пройдёт в Пскове

12:33, 27 августа 2024, ПАИ

III открытый турнир по боксу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры России Александра Беха, пройдёт в Пскове 27 и 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

Награды соревнований разыграют в четырёх возрастных группах. Призёров состязаний наградят медалями и грамотами, а победители дополнительно получат кубки.

Организаторы принимают предварительные заявки до 25 сентября.

Известный псковский тренер по боксу Александр Бех ушёл из жизни 15 декабря 2017 года. Среди его учеников – бывший временный чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов, а также чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов.

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