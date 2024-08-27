Псковские футболисты вышли в финал всероссийского турнира «Кожаный мяч»

12:50, 27 августа 2024, ПАИ

Псковские футболисты спортшколы «Стрела» 2011 года рождения вышли в финал всероссийских соревнований «Кожаный мяч», которые проходят в Волжском Волгоградской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

В полуфинале соревнований «Стрела» под руководством Ильи Орлова обыграла «Канаш» из Чувашии – 1:0.

В финале турнира псковичи сыграют против команды «Рубин» из Владимирской области.

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