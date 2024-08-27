В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские

13:21, 27 августа 2024, ПАИ

Соревнования по автомобильному многоборью среди полицейских прошли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

















В соревнованиях участвовали три объединенные команды аппарата УМВД России по Псковской области и шесть команд из территориальных ОМВД России на районном уровне. В каждую команду входило по два человека. Им предстояло показать себя в профессиональном и скоростном маневрировании на автомобиле, сдать экзамен на знание ПДД и поучаствовать в забеге со стрельбой.

За рулём надо было справиться с выполнением различных фигур – «змейки», «восьмерки», «разворота» и других. Дистанция же бега со стрельбой из пистолета составила 1 500 метров с двумя огневыми рубежами.

По итогам соревнований первые три места в командном зачёте заняли команды ОМВД России по городу Великие Луки, Управления Госавтоинспекции УМВД и МО МВД России «Невельский». Их наградят переходящим кубком и дипломами. А победитель теперь отправится на чемпионат МВД России по служебному многоборью, который пройдёт в Новороссийске в сентябре.