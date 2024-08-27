Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские

Соревнования по автомобильному многоборью среди полицейских прошли в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В соревнованиях участвовали три объединенные команды аппарата УМВД России по Псковской области и шесть команд из территориальных ОМВД России на районном уровне. В каждую команду входило по два человека. Им предстояло показать себя в профессиональном и скоростном маневрировании на автомобиле, сдать экзамен на знание ПДД и поучаствовать в забеге со стрельбой.

За рулём надо было справиться с выполнением различных фигур – «змейки», «восьмерки», «разворота» и других. Дистанция же бега со стрельбой из пистолета составила 1 500 метров с двумя огневыми рубежами.

По итогам соревнований первые три места в командном зачёте заняли команды ОМВД России по городу Великие Луки, Управления Госавтоинспекции УМВД и МО МВД России «Невельский». Их наградят переходящим кубком и дипломами. А победитель теперь отправится на чемпионат МВД России по служебному многоборью, который пройдёт в Новороссийске в сентябре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 августа 2024

Псковские футболисты выиграли бронзу международного турнира
27 августа 2024

ФК «Псков» проведёт первый после разгромного поражения матч против «Тосно»
27 августа 2024

В автомобильном многоборье состязались псковские полицейские
27 августа 2024

Псковские футболисты вышли в финал всероссийского турнира «Кожаный мяч»
27 августа 2024

Турнир по боксу памяти Александра Беха пройдёт в Пскове
27 августа 2024

Турнир по самбо в честь открытия сезона пройдёт в Псковской области
27 августа 2024

Дмитрий Бивол поддержал великолукского боксёра перед боем за пояс чемпиона IBF
27 августа 2024

Великолукский студент стал призёром международного турнира по греко-римской борьбе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...