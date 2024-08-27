Псковские футболисты выиграли бронзу международного турнира

13:55, 27 августа 2024, ПАИ

Псковские футболисты, воспитанники спортшколы «Стрела» завоевали бронзу международного турнира «Наше будущее» среди игроков не старше 2016 года рождения. Состязания прошли в Минске, сообщили ПАИ в спортшколе «Стрела».

В восьми матчах турнира псковичи одержали семь побед и забили 28 голов. «Стрела» в матче за третье место одержала победу над брестским «Динамо» со счётом 2:0. Единственное поражение псковичи потерпели от нижегородской команды «Лилифут» – 2:3.

Отметим, что в соревнованиях участвовали 16 команд. Лучшим защитником турнира признали псковича Ивана Каплина.

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