Новый вид рыбы обнаружили в Астраханском заповеднике

14:13, 27 августа 2024, ПАИ

​Новый вид рыбы обнаружили вблизи Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника, сообщается в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Рыбу выловили ещё в мае во время совместных работ с научными сотрудниками ИБВВ имени А. Д. Папанина РАН в ходе лова молоди рыб в полоях Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника, пояснили учёные. После исследований в полевой лаборатории выяснилось, что выловленные экземпляры не принадлежат к виду каспийская тюлька, особи которой обитают в Каспийском море и раз в несколько десятилетий доплывают до Верхней Волги.

Сотрудники заповедника отметили, что установить видовую принадлежность удалось только сейчас. Согласно результатам молекулярно-генетического исследования, выловленная рыба оказалась азово-черноморской тюлькой, также именуемой сарделькой.

«Про распространение вида от канала вниз по течению Волги – в дельту Волги к настоящему времени научные данные отсутствуют. Таким образом, это уже второй новый для заповедника вид, обнаруженный в этом году», – уточнили в заповеднике.