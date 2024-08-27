Пешехода госпитализировали после ДТП в Пскове
Автомобиль ВАЗ-2115 сбил 66-летнего мужчину на улице Шоссейной в Пскове. Машиной управлял 23-летний водитель, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пешехода госпитализировали в критическом состоянии в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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