Михаил Ведерников – жителям Псковской области: Уверен, что у нас вместе получится сделать ещё больше

14:24, 27 августа 2024, ПАИ

Региональные награды вручил жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Приуроченное к 80-летию образования области праздничное мероприятие прошло в актовом зале правительства региона во вторник, 27 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы отмечаем юбилей региона, который создан поколением победителей, тех людей, которые защищали страну в самое сложное время, а потом восстанавливали мирную жизнь и практически полностью отстраивали наши города и посёлки. Это был переломный момент, который затмил собой всё, и даже спустя 80 лет до нас доносится эхо войны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

За последние годы Псковская область сильно изменилась, отметил глава региона. «Несколько поколений жителей делали всё, чтобы регион развивался, был современным, комфортным и благополучным. Поменялась и страна, у нас появились наши региональные официальные гимн, герб, флаг. Но что всегда у нас оставалось неизменным, так это наши принципы и ценности, которые мы с вами очень бережно храним. И все эти традиции сегодня олицетворяете вы», – сказал Михаил Ведерников.

Награды глава региона вручил представителям разных сфер. «Вы все очень разные, но ваш общий результат – это то, как сегодня выглядит Псковская область. Она красивая, яркая, перспективная, интересная, с невероятным историческим прошлым и, уверен, будущим. Вы помогаете создавать регион таким, каким мы его ценим, любим и таким, каким его воспринимает вся наша страна. Спасибо, что вы трудитесь с полной самоотдачей, вкладываете в свою работу душу, сердце и служите примером для своих детей, коллег. Уверен, что у нас вместе получится сделать ещё больше, чтобы наши дети, внуки, которые будут продолжать историю Псковской области, могли гордиться нами также, как мы гордимся поколением победителей», – заключил губернатор.