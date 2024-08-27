Эксперт назвал самые полезные продукты для сердца

15:54, 27 августа 2024, ПАИ

Шесть самых полезных продуктов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний назвала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова в интервью изданию «АиФ».

По словам кардиолога, чтобы предупредить болезни, необходимо вести здоровый образ жизни: избавиться от вредных привычек, быть физически активными, заботиться о своём психическом здоровье и правильно питаться. Также она обратила внимание, что есть ряд продуктов, которые будут наиболее полезны для сердца, особенно в пожилом возрасте.

Врач отметила, что полезно употреблять в пищу продукты, содержащие никотиновую кислоту и витамин С, которые улучшают состояние сердечного ритма и способствуют очищению сосудов. Например, помидоры. Также она посоветовала включить в рацион гранат и грецкие орехи и употреблять больше тыквы и бананов.

Не стоит забывать и о пользе овсянки, подчеркнула врач. По её словам, клетчатка способствует здоровью сердца и снижает уровень плохого холестерина. Кроме того, употребление этой каши позволит поддерживать стабильный уровень сахара в крови.