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Псковский профсоюз принял участие в деловых играх в Анапе

Деловые игры «Профрадиоэлектрониада-2024» под эгидой ЦК Российского профсоюза радиоэлектронной промышленности завершились в Анапе. Псковскую областную организацию профсоюза работников РЭП на мероприятии представлял член профсоюзного комитета АО «Псковский завод АДС», ответственный за работу с молодёжью Максим Пронин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В программу деловых игр входили учебные семинары профсоюзной тематики и спортивно-интеллектуальные игры, отметили в пресс-службе.

«Наш представитель Максим Пронин стал активным участником деловых игр и выступил достойно, показав знания и умение работать в команде. На протяжении недели он максимально использовал возможность для общения с компетентными представителями профсоюза со всей России, и, я надеюсь, многому научился у своих коллег», – отметила председатель Псковской областной организации профсоюза работников РЭП Людмила Зеркаль.

По итогам деловых игр профсоюзных активистов включили в списки резерва на должности председателей и заместителей председателей первичных и областных профсоюзных организаций.

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