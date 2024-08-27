Жители Новосокольнического района приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов ФКГС

18:30, 27 августа 2024, ПАИ

Новосокольнический район стал единственным представителем Псковской области на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет газета «Новосокольнический край».

Жители Новосокольнического района представили проект «Благоустройство парка «Заречный». Торжественная церемония объявления победителей прошла в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходил в Калуге.

«Поздравляем авторов проекта с победой и будем с нетерпением ждать результата!» – отметили в газете.