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Общество

Псковские и витебские врачи соберутся на конференцию

Международная научно-практическая медицинская конференция состоится в Пскове 28 августа. Она пройдёт в рамках Дней Витебской области. На мероприятие приедут высококвалифицированные специалисты ведущих учреждений здравоохранения Псковской и Витебской областей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Конференция будет проходить в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере и в Псковской областной клинической больнице.

В областной больнице состоится научно-практический семинар «Малоинвазивные технологии в хирургии». Здесь в рамках мероприятия главный врач Витебского областного клинического специализированного центра, главный внештатный проктолог Министерства здравоохранения Белоруссии Валерий Денисенко расскажет о состоянии и перспективах развития колопроктологической службы.

Кроме того, главный внештатный специалист по проктологии главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Константин Цыплаков поделится особенностями реконструктивно-восстановительных оперативных вмешательств.

Также врач-хирург хирургического отделения Витебского областного клинического специализированного центра Эдуард Денисенко расскажет участникам о новом подходе в лечении ряда патологий. Кроме того, медики обсудят технические вопросы в области лапароскопической герниопластики.

В рамках события также проведут две малоинвазивные операции. Их выполнят при участии сотрудников Витебской городской клинической больницы № 1 и Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, в Псковском диспансере состоится научно-практический семинар. Тут пройдут дискуссии о современных подходах в лечении онкологических заболеваний.

В частности, заведующий онкогематологическим отделением Витебского областного онкологического диспансера Николай Катин расскажет об опыте в разработке и клиническом применении CART-T клеток в онкогематологии.

Там же руководитель группы молекулярно-цитогенетических исследований клинико-диагностической лаборатории Витебского онкодиспансера Юлия Костина поделится тем, как выявлять рак на ранних стадиях путём диагностики PanTum Detect и технологии EDIM.

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