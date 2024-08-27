19-летний парень пропал в Пушкиногорском районе

16:08, 27 августа 2024, ПАИ

19-летний Климент Голищенко пропал в деревне Пошитни Пушкиногорского района Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

23 августа молодой человек ушёл в неизвестном направлении.

Парень ростом 187 сантиметров, нормального телосложения, у него короткая стрижка, тёмно-русые волосы. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны, серые кроссовки с зелёными шнурками. С собой у молодого человека был чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Климента Голищенко, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.