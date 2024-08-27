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Общество

Врач поделилась секретом идеального завтрака для школьника

Что обязательно должно быть включено в утренний рацион школьника, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова, пишет «Газета.ру».

В утренний рацион школьника, по мнению врача, следует включить продукты, являющиеся источником белка, холина и кальция, медленные углеводы, а также природные энергетики и источники полезных жиров. Она обратила внимание, что все эти элементы содержатся в яйцах, каше, твороге, орехах и сухофруктах, свежих фруктах и ягодах.

«Комбинируя эти продукты, можно создать настоящие кулинарные шедевры, которые не только полезны, но и невероятно вкусны. Например, творожную запеканку с ягодами. Или ролл с курицей и сыром, или фруктовый салат с орехами. Важно помнить, что разнообразие – ключ к полноценному питанию», – подчеркнула специалист.

Ранее псковичам рассказали о том, как правильно подготовить ребёнка к школе. Подробнее читайте здесь.

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