Врач поделилась секретом идеального завтрака для школьника
Что обязательно должно быть включено в утренний рацион школьника, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова, пишет «Газета.ру».
В утренний рацион школьника, по мнению врача, следует включить продукты, являющиеся источником белка, холина и кальция, медленные углеводы, а также природные энергетики и источники полезных жиров. Она обратила внимание, что все эти элементы содержатся в яйцах, каше, твороге, орехах и сухофруктах, свежих фруктах и ягодах.
«Комбинируя эти продукты, можно создать настоящие кулинарные шедевры, которые не только полезны, но и невероятно вкусны. Например, творожную запеканку с ягодами. Или ролл с курицей и сыром, или фруктовый салат с орехами. Важно помнить, что разнообразие – ключ к полноценному питанию», – подчеркнула специалист.
Ранее псковичам рассказали о том, как правильно подготовить ребёнка к школе. Подробнее читайте здесь.
О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили в программе «Оглавление». Главное
Кавер-группа «Красивая» и группа «Марсель» выступят вечером на главной сцене выставки «Россия начинается здесь»