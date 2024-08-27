Псковские профсоюзы поддержали акцию по рисованию и отправке почтовых карточек
Акцию по рисованию и отправке почтовых карточек и игру по доставке посылок провели в Финском парке Пскова активисты корпоративного волонтёрского движения УФПС Псковской области, председатель Псковской областной организации работников связи Ирина Иванова совместно с членами Молодёжного совета. Акция прошла в рамках празднования 80-летия образования Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Для маленьких посетителей волонтёры организовали зону по раскрашиванию почтовых раскрасок и игру по доставке посылок со сложным маршрутом, уточнили в пресс-службе.
«На данных площадках представлены все уголки нашей любимой Псковской области. Разумеется, и профсоюзные организации тоже воспользовались возможностью представить свою работу и познакомить жителей нашей области с профсоюзными санаториями и базами отдыха», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Кроме того, гостям рассказали о проектах волонтёров на почте и о плюсах вступления в профсоюз.
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