Более 60% россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете

17:04, 27 августа 2024, ПАИ

64% россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество жителей России, которые знают о фактчекинге, увеличивается. Эти данные назвал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.

Известно, что в России 46% опрошенных слышали о фактчекинге. Кроме того, 18% об этом знают, но это знание зачастую поверхностное. Также 45% респондентов полагают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. У россиян есть запрос на привлечение людей к ответственности за распространение фейков и блокировку таких источников, сообщил Владимир Табак.

При этом сейчас в Рунете существует снижение числа копий фейков. А вот их уникальное количество остаётся на сопоставимом уровне, уточнил Владимир Табак. Например, до 6 августа этого года снижалось количество дезинформации, связанной с СВО. С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории была 69%. В июле же эта цифра снизилась до 35%, а после атаки на Курскую область стремительно выросло до 81%.

Изначально эксперты предполагали, что к концу года будет около 15 миллионов копий фейков. Сейчас эта цифра близка к восьми миллионам. Также отмечается, что есть снижение интереса аудитории к повестке СВО и усталости информационного шума. Кроме того, есть тенденция, что фейки становятся региональными, объяснил Владимир Табак.

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина, в свою очередь, обратила внимание на то, что для эффективной борьбы с дезинформацией важно, чтобы участие в ней принимали не только профессионалы, но и пользователи интернета.

Актуальным на данный момент является вопрос о необходимости законодательной базы для борьбы с дезинформацией. Сейчас в нём нет понятия дипфейка, но есть утверждённое определение фейковой новости, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

А политтехнолог, доброволец на СВО Платон Маматов обратил внимание на то, что сегодня фейки – одно из главных оружий в информационной войне.