Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 60% россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете

64% россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество жителей России, которые знают о фактчекинге, увеличивается. Эти данные назвал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.

Известно, что в России 46% опрошенных слышали о фактчекинге. Кроме того, 18% об этом знают, но это знание зачастую поверхностное. Также 45% респондентов полагают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. У россиян есть запрос на привлечение людей к ответственности за распространение фейков и блокировку таких источников, сообщил Владимир Табак.

При этом сейчас в Рунете существует снижение числа копий фейков. А вот их уникальное количество остаётся на сопоставимом уровне, уточнил Владимир Табак. Например, до 6 августа этого года снижалось количество дезинформации, связанной с СВО. С января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в этой категории была 69%. В июле же эта цифра снизилась до 35%, а после атаки на Курскую область стремительно выросло до 81%.

Изначально эксперты предполагали, что к концу года будет около 15 миллионов копий фейков. Сейчас эта цифра близка к восьми миллионам. Также отмечается, что есть снижение интереса аудитории к повестке СВО и усталости информационного шума. Кроме того, есть тенденция, что фейки становятся региональными, объяснил Владимир Табак.

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина, в свою очередь, обратила внимание на то, что для эффективной борьбы с дезинформацией важно, чтобы участие в ней принимали не только профессионалы, но и пользователи интернета.

Актуальным на данный момент является вопрос о необходимости законодательной базы для борьбы с дезинформацией. Сейчас в нём нет понятия дипфейка, но есть утверждённое определение фейковой новости, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

А политтехнолог, доброволец на СВО Платон Маматов обратил внимание на то, что сегодня фейки – одно из главных оружий в информационной войне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 августа 2024

О туристах, барсиках и городских туалетах поговорили в программе «Оглавление». Главное
27 августа 2024

Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса «Многодетная семья года»
27 августа 2024

Псковские профсоюзы поддержали акцию по рисованию и отправке почтовых карточек
27 августа 2024

Кавер-группа «Красивая» и группа «Марсель» выступят вечером на главной сцене выставки ​«Россия начинается здесь»
27 августа 2024

Псковичи принимают участие в окружном форуме добровольцев «Мы вместе»
27 августа 2024

Эксперт назвал самые полезные продукты для сердца
27 августа 2024

Жителей Псковской области наградили в честь 80-летия образования региона
27 августа 2024

Ирина Иванова: Никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...