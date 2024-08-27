В Псково-Печерском монастыре продолжается подготовка к празднованию Успения Пресвятой Богородицы

В Псково-Печерском монастыре завершается подготовка к празднованию Успения Пресвятой Богородицы
В Псково-Печерском монастыре завершается подготовка к празднованию Успения Пресвятой Богородицы, сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
Выкладывается традиционный путь из цветов, по которому крестным ходом понесут икону Успения Богородицы.
Сегодня, 27 августа, в 18:00 на Успенской площади монастыря пройдёт всенощное бдение. После освящения хлебов икона Успения Пресвятой Богородицы переносится на Михайловскую площадь.
В среду, 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы в 8:40 начнётся молебен перед чудотворной иконой Успения Богородицы на Михайловской площади монастыря. Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00. По окончании – крестный ход вокруг монастыря. Вечером в среду – богослужение в Михайловском храме в 18:00.
Согласно преданию церкви, Богородица перед своим успением жила в Иерусалиме. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня она отойдёт ко Христу, напоминает портал журнала «Фома». Апостолы, проповедовавшие тогда Евангелие в различных странах, чудесным образом были перенесены в Иерусалим, чтобы проститься с Девой Марией. Апостол Фома пришёл в Иерусалим лишь на третий день после погребения. Когда гроб открыли, тела Богородицы в нём уже не было, там лежали лишь её погребальные пелены.
Апостолы удивились и стали молиться о том, чтобы Господь открыл им, что произошло. Вечером же после общей трапезы во время молитвы они услышали пение ангелов. Посмотрев вверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, которая, окружённая ангелами, была вся в сиянии небесного света.
Согласно учению церкви, Христос вознёс Пресвятую Богородицу во плоти в своё небесное царство и поставил выше всех ангельских сил.
Традиционно накануне Успения Пресвятой Богородицы завершается Успенский пост. В 2024 году праздник выпадает на среду – постный день, но ради праздника на трапезе разрешается рыба.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 69-летнего мужчины, который может находиться в Псковской области
Молодёжную площадку на праздновании 80-летия Псковской области организовали студенты и преподаватели ПсковГУ
Жители Новосокольнического района приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов ФКГС
В Псково-Печерском монастыре завершается подготовка к празднованию Успения Пресвятой Богородицы