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Общество

Парад шести планет увидят жители Земли 28 августа

28 августа утром по одну сторону от Солнца выстроится семь космических объектов: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Это явление называют парадом планет, а располагаться они будут в секторе около 160 градусов, пишет РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Астрономы отметили, что термин «парад планет» в данном случае можно использовать лишь условно, так как между этими космическими объектами большое расстояние. Также учёные указали на отсутствие чёткого критерия для определения близости планет, поэтому понятие «парада планет» не является научным и применяется только для популяризации астрономии.

Ещё за день до события, 27 августа, после 21:00 по московскому времени на небе появятся Сатурн и Нептун. После полуночи станут видны Уран, Юпитер, Марс и Луна, уточнили в планетарии.

Уран и Нептун можно будет увидеть только в телескоп, а остальные планеты – при ясной погоде невооружённым глазом.

Однако наблюдение за Меркурием может быть затруднено: он появится над восточным горизонтом после 4:15 по московскому времени и будет виден менее часа. Планета не поднимется высоко над горизонтом и может потеряться в ярких солнечных лучах.

Следующий большой парад планет состоится 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Нептун, а рядом с ними (восточнее) будут видны яркие Марс и Юпитер. Это ближайшая дата, когда все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца и будут видны на небе одновременно (кроме Сатурна, Меркурия и Нептуна), добавили в Московском планетарии.

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