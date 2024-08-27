Дни Витебской области в Пскове объединят специалистов в сфере культуры

18:26, 27 августа 2024, ПАИ

Какие мероприятия, объединяющие работников культуры, пройдут на Днях Витебской области в Пскове, рассказали ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Например, в Псковской областной универсальной научной библиотеке 30 августа пройдёт международный круглый стол «80-летию Великой Победы посвящается». Его участники также посетят модельную библиотеку Пскова.

В этот же день в Псковском областном центре народного творчества состоится конференция с участием представителей Витебского областного методического центра народного творчества. Встречу посвятят вопросам сохранения нематериального культурного наследия Витебской области. В завершение мероприятия пройдут мастер-классы по традиционным белорусским ремёслам.

Кроме того, в зале Псковского областного колледжа искусств для учащихся проведут мастер-классы по белорусскому и русскому народным танцам.

Напомним, что Дни Псковской области в Витебске прошли в прошлом году. Их посетило более 30 тысяч человек. Подробнее о мероприятиях в рамках Дней Псковской области в Витебске можно прочесть в сюжете ПАИ.