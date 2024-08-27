Псковские фермеры продолжают присоединяться к маркетплейсу Своё Родное

18:14, 27 августа 2024, ПАИ

Более 20 тысяч покупателей приобрели продукцию псковских фермеров торговой марки Casa de carne («Дом мяса») Антона и Александры Скрыпниковых из Гдовского района. Об этом фермеры сообщили в официальном паблике Casa de carne в социальной сети «ВКонтакте».

За два года работы Антон и Александра Скрыпниковы значительно расширили ассортимент мясных деликатесов, открыли магазин и кафе в деревне Бешкино Гдовского района, активно участвуют в крупных фестивалях региона, в гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве, сотрудничают с фермерами Псковской области и регионов России.

Сейчас под маркой Casa de carne («Дом мяса») фермеры производят по восстановленным чистым технологиям сыровяленые колбасы чоризо, сальчичон, салями, брезаолу, коппу, джерки (мясные чипсы), варёно-копчёные колбасы, полуфабрикаты.

«Для нас важно, чтобы вся наша продукция соответствовала высоким стандартам качества и вкуса. Поэтому мы отбираем качественное мясо по особым критериям, используем натуральные пряности, коптим на натуральной щепе», – рассказала Александра Скрыпникова.

Продукцию Casa de carne («Дом мяса») можно приобрести на маркетплейсе Россельхозбанка Своё Родное (12+). Сейчас 14 фермерских хозяйств региона представлены на общероссийской цифровой платформе Своё Родное. Этим летом их число пополнилось ещё тремя производителями: ООО «Кузьмичъ» предлагает рыбную продукцию, «Бравая ферма» – различные виды мёда, а кондитерский дом «Себежанка» – эксклюзивные пряники.

Кроме того, каждую неделю фермеры Псковской области привозят свои эксклюзивные товары на «Вкусные пятницы» Россельхозбанка, где псковичи могут продегустировать и приобрести фермерские продукты, напрямую пообщаться с фермерами, узнать состав и технологии производства продукции.

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