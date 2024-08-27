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Общество

Молодёжную площадку на праздновании 80-летия Псковской области организовали студенты и преподаватели ПсковГУ

Студенты и преподаватели Псковского государственного университета приняли участие в проведении молодёжного дня на праздновании 80-летия Псковской области на площадке Финского парка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Молодёжную площадку на праздновании 80-летия Псковской области организовали студенты и преподаватели ПсковГУ. Фото здесь и далее: ПсковГУ

В течение дня активисты вуза работали на более чем десяти площадках самых различных направлений – развлекательного, интеллектуального, адаптационного, психологического.

«Центр компетенций, карьеры и трудоустройства проводит мастер-класс по написанию эффективного резюме «Ключ к собеседованию». Ребята из РСО знакомят всех желающих с деятельностью студотрядов и проводят различные игры для детей», – рассказала начальник отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ Алёна Пилипенко.

Также, по словам специалиста отдела соцзащиты, большим интересом у гостей площадки пользуются интерактивы, связанные с изготовлением магнитов-кокошников, с практиками арт-терапии, где желающие могут нарисовать аквагрим и символы на тему истории образования Псковской области и университета.

Психологическая служба вуза проводит профориентационные тестирования, а на спортивной площадке псковичи и гости города пробуют свои силы в сдаче нормативов ГТО.

«Объединённый совет обучающихся знакомит участников площадок с кейсами и заданиями для работы в команде, задействованы также профсоюзный комитет и управление по молодёжной политике, которые предлагают желающим сыграть в профсоюзную «Мафию» и попробовать себя в исторической викторине», – добавила Алёна Пилипенко.

Напомним, волонтёры ПсковГУ стали участниками мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия образования Псковской области. Ребята организовали интерактивную площадку для псковичей и гостей города, где все желающие могли сделать игрушки для собак из приюта, проверить свои знания волонтёрских терминов, а также сдать пластиковые крышки.

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