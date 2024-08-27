Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 69-летнего мужчины, который может находиться в Псковской области

19:53, 27 августа 2024, ПАИ

69-летний мужчина пропал 16 августа 2024 года. Может находиться в Псковской области, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост – 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Был одет в красную футболку, серые штаны, жёлтые ботинки.