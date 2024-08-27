Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 69-летнего мужчины, который может находиться в Псковской области
69-летний мужчина пропал 16 августа 2024 года. Может находиться в Псковской области, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: рост – 170 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Был одет в красную футболку, серые штаны, жёлтые ботинки.
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