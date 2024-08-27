Митрополит Матфей встретился с представителями народности сето

20:35, 27 августа 2024, ПАИ

Встреча священноархимандрита обители митрополита Псковского и Порховского Матфея с представителями православной народности сето состоялась сегодня, 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Во встрече также принимала участие директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская.

В XVI веке наместник Псково-Печерского монастыря святой преподобномученик Корнилий крестил в православную веру представителей эстонской народности сето, проживавших в окрестностях обители.