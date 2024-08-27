Праздничные богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы пройдут в Псково-Печерском монастыре

21:00, 27 августа 2024, ПАИ

Праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря – Успению Пресвятой Богородицы, пройдут в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»

















Отметим, Успению Пресвятой Богородицы предшествует строгий двухнедельный пост. Каждый год он длится с 14 по 27 августа. В последний его день начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы.

Уже сегодня на Успенской площади будут служить малую вечернюю, а затем прочитают акафист Божией Матери. Там же по окончании акафиста пройдёт всенощное бдение. И лишь после соблюдения всех молитв от Успенского собора по Кровавому пути отправится крестный ход.

Икону установят около Михайловского собора. После крестного хода здесь начнётся многочасовое праздничное всенощное бдение. По домам горожане и гости праздника разойдутся только в сумерках.

Уже завтра в 07:00 в Успенском храме будут служить раннюю Божественную литургию. На Михайловской же площади молебен Богородице начнётся только в 08:40. По его окончании там же пройдёт и поздняя Божественная литургия.

Сразу же после литургии от Михайловского собора двинется крестный ход. Он пройдёт вокруг монастыря. Часть этой дороги благодаря трудникам и трудницам разукрасится цветами в честь Успения Богородицы. Перед выходом к монастырю всех шедших крестным ходом священнослужители и монахи окропят святой водой. Завтра за иконой вокруг обители пройдут тысячи людей.

29 августа служб будет не так много. Сначала в 10:00 в Михайловском храме пройдёт литургия, и только к шести вечера начнётся всенощное бдение, а затем и крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы по Кровавому пути к Успенскому собору. Пройдёт он по новой дороге из цветов: её заготовят ещё с утра.

«Под тихий траурный колокольный звон плащаница поплывёт среди огней: каждый из гостей праздника будет держать свечи. И лишь на подходе к Успенскому собору её встретит звонкое и радостное, торжественное многоголосие колоколов. Оно будет со всем миром радоваться за Пречистую Деву Марию, поднявшуюся к своему Божественному Сыну на небо», – пишет газета.

По окончании богослужения все желающие смогут приложиться к плащанице Богородицы и помазаться святыми маслами. На следующее утро икону вернут в Успенский храм.