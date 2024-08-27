Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище

22:17, 27 августа 2024, ПАИ

Гости из девяти стран: Вьетнама, Пакистана, Турции, Кыргызстана, Белоруссии, Южной Осетии и других – приехали в Псковскую область по программе «Здравствуй, Россия». В рамках поездки они посетили и Усвятский район, пишет газета «Новая жизнь».

Среди участников программы – молодые соотечественники, победители олимпиад по русскому языку и других конкурсов, желающие познакомиться с российской культурой.

Иностранных журналистов встретили хлебом-солью под исполнение русских народных напевов ансамблем «Уграда». Им также рассказали, чем знаменит Усвятский край. С народным творчеством гостей познакомили ансамбли «Заряница» из Великих Лук и усвятский «Ларец».

Иностранцев поприветствовал глава Церковищенской сельской волости Олег Козлов. Также был организован просмотр мультипликационного фильм из серии «Наши краше!», посвящённый фольклорной исполнительнице Ольге Сергеевой, мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки-оберега, который провела Екатерина Васина.