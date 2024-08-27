Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище

Гости из девяти стран: Вьетнама, Пакистана, Турции, Кыргызстана, Белоруссии, Южной Осетии и других – приехали в Псковскую область по программе «Здравствуй, Россия». В рамках поездки они посетили и Усвятский район, пишет газета «Новая жизнь».

Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Среди участников программы – молодые соотечественники, победители олимпиад по русскому языку и других конкурсов, желающие познакомиться с российской культурой.

Иностранных журналистов встретили хлебом-солью под исполнение русских народных напевов ансамблем «Уграда». Им также рассказали, чем знаменит Усвятский край. С народным творчеством гостей познакомили ансамбли «Заряница» из Великих Лук и усвятский «Ларец».

Иностранцев поприветствовал глава Церковищенской сельской волости Олег Козлов. Также был организован просмотр мультипликационного фильм из серии «Наши краше!», посвящённый фольклорной исполнительнице Ольге Сергеевой, мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки-оберега, который провела Екатерина Васина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 августа 2024

Три единицы дорожной техники поступило в Великолукский район
27 августа 2024

Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище
27 августа 2024

Участники группы «Марсель» обратились к жителям и гостям Пскова перед своим выступлением в Финском парке
27 августа 2024

Праздничные богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы пройдут в Псково-Печерском монастыре
27 августа 2024

Митрополит Матфей встретился с представителями народности сето
27 августа 2024

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 69-летнего мужчины, который может находиться в Псковской области
27 августа 2024

Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» выступил в Финском парке Пскова
27 августа 2024

Молодёжную площадку на праздновании 80-летия Псковской области организовали студенты и преподаватели ПсковГУ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...