Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище
Гости из девяти стран: Вьетнама, Пакистана, Турции, Кыргызстана, Белоруссии, Южной Осетии и других – приехали в Псковскую область по программе «Здравствуй, Россия». В рамках поездки они посетили и Усвятский район, пишет газета «Новая жизнь».
Среди участников программы – молодые соотечественники, победители олимпиад по русскому языку и других конкурсов, желающие познакомиться с российской культурой.
Иностранных журналистов встретили хлебом-солью под исполнение русских народных напевов ансамблем «Уграда». Им также рассказали, чем знаменит Усвятский край. С народным творчеством гостей познакомили ансамбли «Заряница» из Великих Лук и усвятский «Ларец».
Иностранцев поприветствовал глава Церковищенской сельской волости Олег Козлов. Также был организован просмотр мультипликационного фильм из серии «Наши краше!», посвящённый фольклорной исполнительнице Ольге Сергеевой, мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки-оберега, который провела Екатерина Васина.
Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище
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