Три единицы дорожной техники поступило в Великолукский район

22:50, 27 августа 2024, ПАИ

В Великолукский район поступило три единицы техники: закуплены трактор с навесным оборудованием, автогрейдер, экскаватор-погрузчик. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великолукского района.

«Техника появилась благодаря правительства Псковской области при личном содействии губернатора региона Михаила Ведерникова за счёт средств областного бюджета и будет передана муниципальному предприятию для осуществления дорожной деятельности», – отметил глава района Алексей Кузьмин в своих соцсетях.