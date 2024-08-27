Три единицы дорожной техники поступило в Великолукский район
В Великолукский район поступило три единицы техники: закуплены трактор с навесным оборудованием, автогрейдер, экскаватор-погрузчик. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великолукского района.
«Техника появилась благодаря правительства Псковской области при личном содействии губернатора региона Михаила Ведерникова за счёт средств областного бюджета и будет передана муниципальному предприятию для осуществления дорожной деятельности», – отметил глава района Алексей Кузьмин в своих соцсетях.
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