ТЦ «Апельсин» горел в Великих Луках

23:42, 27 августа 2024, ПАИ

Из-за возгорания несколько постов МЧС работали у ТЦ «Апельсин» в Великих Луках сегодня, 27 августа. Об этом пишет портал Luki-News.

Со слов очевидцев, на крыше здания был замечен огонь. Сотрудники пожарной части оперативно потушили пожар.