ТЦ «Апельсин» горел в Великих Луках
Из-за возгорания несколько постов МЧС работали у ТЦ «Апельсин» в Великих Луках сегодня, 27 августа. Об этом пишет портал Luki-News.
Со слов очевидцев, на крыше здания был замечен огонь. Сотрудники пожарной части оперативно потушили пожар.
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