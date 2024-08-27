День военного медика отмечают в России
День военного медика отмечают в России 28 августа, сообщает calend.ru.
Праздник учредили в 1980 году по решению Совета Министров СССР.
Датой стало именно 28 августа, потому что в 1805 году в этот день император Александр I утвердил центральный орган военного управления, который отвечал за здоровье солдат и офицеров российской армии.
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