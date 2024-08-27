День военного медика отмечают в России

07:11, 28 августа 2024, ПАИ

День военного медика отмечают в России 28 августа, сообщает calend.ru.

Праздник учредили в 1980 году по решению Совета Министров СССР.

Датой стало именно 28 августа, потому что в 1805 году в этот день император Александр I утвердил центральный орган военного управления, который отвечал за здоровье солдат и офицеров российской армии.