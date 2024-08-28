Детские территории оградили в Куньинском районе
Ограждение установили вокруг здания Каськовской школы и игровой площадки Жижицкого детского сада в Куньинском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
Оградить образовательные учреждения стало возможным благодаря Дмитрию Налогину – благотворителю, который выделил средства на реализацию проекта.
«Также благодарим директора ООО «Псковские просторы» Романа Иванова за организацию и выполнение работ», – добавил глава района.
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