Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня, 28 августа. Это один из двенадцати главных праздников православной церкви, сообщает calend.ru.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные. Фото: газета «Печорская правда»

Перед этим днем верующие держат строгий Успенский пост.

При этом накануне Успения во всех православных храмах совершается всенощное бдение. А уже в сам праздничный день проводят торжественные богослужения, когда священнослужители облачаются в голубые одежды.

Ранее сообщалось, что праздничные богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы проходят в Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 августа 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы
28 августа 2024

Дамбу восстановили в Сосновом Бору Себежского района
28 августа 2024

Российско-белорусская конференция по медицине началась в Пскове
28 августа 2024

Каждый третий пскович возьмёт выходной 2 сентября ради своего ребёнка
28 августа 2024

Посвящённые госбезопасности выставки открылись в псковской библиотеке
28 августа 2024

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные
28 августа 2024

Детские территории оградили в Куньинском районе
27 августа 2024

ТЦ «Апельсин» горел в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...