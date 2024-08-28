Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные

08:38, 28 августа 2024, ПАИ

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня, 28 августа. Это один из двенадцати главных праздников православной церкви, сообщает calend.ru.

Перед этим днем верующие держат строгий Успенский пост.

При этом накануне Успения во всех православных храмах совершается всенощное бдение. А уже в сам праздничный день проводят торжественные богослужения, когда священнослужители облачаются в голубые одежды.

Ранее сообщалось, что праздничные богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы проходят в Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.