В России выросло число случаев предоставления некачественного образования в интернете
В интернете стали чаще происходить случаи, когда россиянам предоставляют некачественные образовательные услуги. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ответ Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере, первому зампреду по просвещению Яне Лантратовой.
Такие случаи связаны и с организациями, и с ИП, которые не имеют нужной лицензии. Они подменяют образовательную деятельность мошенничеством, предоставлением околонаучных знаний или знаний, противоречащих современной науке, а также духовно-нравственным ценностям, отмечается в ответе.
Там также говорится, что такое образование носит деструктивный характер и оказывает негативное воздействие на психику детей и взрослых.
Именно в связи с этим Рособрнадзор предлагает ряд мер по урегулированию данного вопроса.
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