Дамбу восстановили в Сосновом Бору Себежского района

10:26, 28 августа 2024, ПАИ

Дамбу на пожарном водоёме в посёлке Сосновый Бор Себежского района восстановили после прорыва, который произошёл с 22 на 23 августа этого года, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»







Для восстановления дамбы закупили мешки для насыпки обваловки, насыпали в них песок и обложили вокруг трубы, что позволило временно остановить протекающую воду. Работать специалистам пришлось на глубине 2,5 метра. Работы по восстановлению повреждений длились 12 часов, уточнили в издании. Почти 120 кубов отсева привезли, чтобы обсыпать берег. Кроме того, на колодце установили решётку в целях безопасности.

В настоящее время дамбу привели в нормативное состояние. В работах принимали участие специалисты муниципального унитарного предприятия «Комфорт» Надежда Патрушева, Михаил Никифоров, Андрей Никифоров, Алексей Кожуренков, Юрий Храмцов, Игорь Васильев, Евгений Огло, Евгений Гуков, а также местные жители Соснового Бора Дмитрий Абрикосов, Евгений Музуров, Виктор Ходулев, Сергей Сирошик.