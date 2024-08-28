Российско-белорусская конференция по медицине началась в Пскове
Российско-белорусская конференция по медицине началась в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Конференция проводится на базе Псковской областной клинической больницы, несколько мероприятий пройдёт в Псковском областном онкологическом диспансере.
Сейчас витебские врачи рассказывают о своём хирургическом опыте, далее специалисты двух стран проведут две малоинвазивные операции.
Напомним, что ранее псковская делегация посетила объекты здравоохранения в Витебске.
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