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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области 27 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, возгорание в неэксплуатируемом строении произошло на улице Ижорского Батальона, 20 в Пскове. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Строение удалось спасти.

Также жилой дом и хозяйственная постройка загорелись на улице Центральной в деревне Ореховно Плюсского муниципального округа. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в светильнике. Пожарные спасли от огня три жилых дома и одну хозяйственную постройку.

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