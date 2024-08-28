Михаил Ведерников поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных верующих жителей региона с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
«Это особенный праздник для Псковской земли и для Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Каждый год в этот день тысячи верующих, паломников и гостей со всей России приезжают в Печоры, чтобы принять участие в торжествах, попросить Матерь Божию о помощи и заступничестве. С праздником, дорогие друзья! Пусть Пресвятая Богородица хранит наши семьи от бед и напастей», – написал губернатор в своём Telegram-канале.
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