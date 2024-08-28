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Общество

Круглые столы, обмен опытом и ярмарки белорусских товаров: Дни Витебской области проходят в Пскове

Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках Дней Витебской области в регион приедет делегация из Белоруссии. Она примет участие во встречах и совещаниях в области здравоохранения, туризма, образования и других сфер, а также в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия со дня образования Псковской области.

Дни Витебской области в Пскове будут отмечены большим праздником, который пройдёт с 28 по 31 августа на Витебском подворье в Финском парке. На площадке будет организовано экспозиционно-выставочное пространство, оформленное с учётом исторических и культурных особенностей Витебской области. Гости смогут узнать о наследии Витебщины, которое будет представлено в традиционных ремёслах, исторических личностях, местах и событиях.

Помимо этого, пройдут круглые столы, которые объединят работников сферы образования Псковской области, презентации образовательных проектов военно-патриотической направленности и посещение псковских учреждений образования с целью обмена опытом с белорусскими коллегами. А также на площадках представят туристический потенциал Витебской и Псковской областей.

Для гостей праздника будут работать ярмарки белорусских товаров, а также им представят народные ремёсла, образцы белорусской крупногабаритной техники. Кроме того, в рамках Дней Витебской области пройдут встречи витебских и псковских врачей.

Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договорённостей между губернатором региона Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным. Последний раз Дни Витебской области проходили в сентябре 2022 года. Они объединили более 30 тысяч человек.

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