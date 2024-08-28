Игорь Иванов провёл рабочую встречу с главврачом Островской межрайонной больницы

11:18, 28 августа 2024, ПАИ

Вопросы развития и укрепления системы социального партнёрства в связи с предстоящим объединением Островской межрайонной больницы с Пушкиногорской и Опочецкой межрайонными больницами обсудили в ходе рабочей встречи председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатель областной отраслевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер и главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сегодня в вышеуказанных медицинских учреждениях созданы и функционируют первичные профсоюзные организации, заключены коллективные договоры, определяющие дополнительные гарантии для работников. При необходимости члены профсоюза получают законное право на защиту и представление своих интересов, активно пользуются программами льготного отдыха и оздоровления в санаториях и туристических базах профсоюза», – отметил Игорь Иванов.

Кроме того, в ходе встречи обсудили проблему кадрового обеспечения, выполнение дорожных карт по заработным платам врачей и среднего медицинского персонала, реализацию федерального и регионального отраслевых соглашений.

В свою очередь Гайк Хачатрян, высоко оценив работу отраслевого профсоюза и Псковского областного совета профсоюзов, выразил готовность совместно проводить работу по поддержке работников и развивать сотрудничество.