В Псковской области муж забетонировал труп супруги

11:33, 28 августа 2024, ПАИ

24 августа 60-летний житель Палкинского района поссорился с супругой, схватил ее за голову и несколько раз ударил о печь, сломав ей кости черепа. Женщина скончалась на месте. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Затем мужчина положил труп в канализационный септик, засыпал песком и забетонировал. Спустя два дня он обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, однако при проведении доследственной проверки дал явку с повинной и рассказал о содеянном. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.