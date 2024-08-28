Покупка за улыбку. Сервис Сбербанка набирает популярность у псковичей

11:47, 28 августа 2024, ПАИ

За первые семь месяцев текущего года псковичи воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» от Сбербанка порядка 40 тысяч раз, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Сервис позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать «Оплату улыбкой» на экране терминала и просто посмотреть в камеру. Псковичи совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие. Так, максимальный размер единовременного платежа улыбкой в Пскове с начала года составил более 60 тысяч рублей, а средний чек такой оплаты – 550 рублей.

«В Псковской области сейчас более 3,8 тысячи терминалов для оплаты покупок улыбкой. Сервис позволяет оплачивать услуги без карты‚ смартфона и наличных. При таком способе оплаты банк гарантирует безопасность и защиту всех данных. Система анализирует черты лица клиента и создаёт уникальный цифровой профиль, что предотвращает возможность подмены биометрических данных. Мы видим, что псковичи проявляют высокий интерес к цифровым платёжным технологиям. Только в июле к сервису присоединились порядка 2,5 тысячи новых пользователей», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя, и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, с него списывается нужная сумма. При этом данные покупателя хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платёжным счётом.

Чтобы использовать сервис «Оплата улыбкой», нужно подключить в профиле мобильного приложения банка распознавание по лицу, затем выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Более простой путь – сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн: «Оплата улыбкой», – и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.