Псковский эксперт – о признании самбо олимпийским видом спорта в России: Будет больше мотивации

13:56, 28 августа 2024, ПАИ

Своим мнением о признании самбо олимпийским видом спорта в России с корреспондентом ПАИ поделился председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский.

Отметим, что вчера, 27 августа, Министерство спорта России признало самбо олимпийским видом спорта. В 2021 году Международная федерация самбо получила полное признание Международного олимпийского комитета.

Единственное, как это касается Псковской области, – вопрос финансирования, отметил Дмитрий Алекминский. «Если будет достаточно, то и результаты будут лучше, мы от этого зависим. Может, у ребят будет больше мотивации заниматься самбо. Мы сейчас только собираемся, начинаем сезон. С 1 сентября обратно на ковры, будем тренироваться. Будем с большим воодушевлением к этому вопросу подходить», – сказал он.

«Долго ли российское самбо ожидало, когда его признают олимпийским видом в России? Очень долго. Теперь будет другое финансирование, а соответственно, и результаты», – подчеркнул собеседник ПАИ.

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