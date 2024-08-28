До двух лет тюрьмы грозит псковичу за избиение знакомого железным прутом

12:41, 28 августа 2024, ПАИ

До двух лет лишения свободы грозит псковичу за избиение знакомого железным прутом, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в марте этого года пскович позвонил знакомому с предложением выпить алкоголь. Когда знакомый отказался, то между мужчинами произошла ссора, в ходе которой они решили встретиться и подраться.

Пскович пришёл на встречу с железным прутом, который спрятал в кармане куртки. Дождавшись своего знакомого, мужчина стал разговаривать с ним на повышенных тонах, на что тот ответил оскорблениями. Тогда пскович достал железный прут и ударил собеседника несколько раз по голове. После этого нападавший ушёл домой, оставив знакомого лежать на асфальте.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы до двух лет.