19 команд участвуют в Осеннем кубке любительской футбольной лиги Пскова
19 команд разыгрывают награды Осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова, матчи которой проходят на площадке лицея № 20. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».
19 команд разбили на четыре группы. После этой стадии турнир покинут три команды, остальные продолжат борьбу в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала. Соревнования проходят в формате шесть на шесть.
Отметим, что в кубке участвует действующий победитель любительской футбольной лиги Пскова «Строймаг».
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