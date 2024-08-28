19 команд участвуют в Осеннем кубке любительской футбольной лиги Пскова

12:36, 28 августа 2024, ПАИ

19 команд разыгрывают награды Осеннего кубка любительской футбольной лиги Пскова, матчи которой проходят на площадке лицея № 20. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

19 команд разбили на четыре группы. После этой стадии турнир покинут три команды, остальные продолжат борьбу в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала. Соревнования проходят в формате шесть на шесть.

Отметим, что в кубке участвует действующий победитель любительской футбольной лиги Пскова «Строймаг».

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