360 учителей готовы принять на работу школы в Псковской области

12:51, 28 августа 2024, ПАИ

360 учителей готовы принять на работу школы в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.

«В большинстве своё эти вакансии будут заполнены за счёт внутренних замещений, - уточнил Андрей Ермаков. - Но работу мы продолжаем, точечно работаем с муниципалитетами, даём рекомендации по привлечению специалистов в школы».

Он также уточнил, что во вторую смену в этом году будут ходить 7,5 тысяч школьников. «Вместе с тем в этом году будет введена в эксплуатацию школа на улице Киселёва, а ближе концу учебного года откроется еще одна школа. Всё это поможет этот вопрос снять», - отметил Андрей Ермаков.

Накануне учебного блока специалисты Роспотребдназора проверили 215 пищеблоков, по 14 были замечания, которые к этому моменту сняты. «Исключение - великолукская школа, которая ведёт в пищеблоке косметический ремонт. Но там работы завершатся к концу недели», - уточнил председатель комитета.

Больше 7 тысяч школьников и 1300 педагогов будут доставлять на учёбу автобусами. «Подвозом обеспечены все 100% нуждающихся в этом», - заверил Андрей Ермаков.