Почти полторы тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

12:50, 28 августа 2024, ПАИ

1 426 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 19 по 25 августа. Среди заболевших доля детей до 14 лет составляет 57,2%, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, за неделю 31 человека госпитализировали с симптомами ОРВИ, что на десять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Также за рассматриваемый период в регионе зарегистрировали 45 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у десяти детей до 18 лет. Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю – 74, в том числе у детей до 18 лет – 15.