Крестный ход проходит вокруг Псково-Печерского монастыря
Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит в престольный праздник Успения Божией Матери сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
Крестный ход совершается с главной святыней обители – чудотворной иконой Успения Божией Матери, которая хранится в Печорах с XVI века.
К праздничному крестному ходу вокруг обители присоединились несколько тысяч человек.
ПсковГУ и Витебский государственный медицинский университет подписали соглашение об академической мобильности
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко станет гостьей программы «Среда обитания»
Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области проходит в правительстве региона
Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ