Крестный ход проходит вокруг Псково-Печерского монастыря

13:10, 28 августа 2024, ПАИ

Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит в престольный праздник Успения Божией Матери сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»











Крестный ход совершается с главной святыней обители – чудотворной иконой Успения Божией Матери, которая хранится в Печорах с XVI века.

К праздничному крестному ходу вокруг обители присоединились несколько тысяч человек.