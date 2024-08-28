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Культура

Выставка экспонатов из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове

7 сентября в Псковском музее-заповеднике откроется выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Здесь и далее фото предоставлены Псковским музеем

Выставку подготовил Фонд развития науки и культуры «Таволга» в партнёрстве с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева при поддержке Минкульта в рамках национального проекта «Культура».

Это передвижной выставочный проект, который демонстрирует историю развития отечественной архитектуры от Средневековья до конца ХХ века. На подлинных предметах из коллекции Музея архитектуры посетители смогут увидеть богатство и разнообразие архитектуры разных регионов России, взаимосвязь и непрерывность в развитии архитектурных школ, течений и стилей.

Выставка будет работать во Дворе Постникова с 7 сентября по 27 октября.

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