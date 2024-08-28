Коллективы из Пскова и Белоруссии выступят в Финском парке 29 и 30 августа

14:32, 28 августа 2024, ПАИ

Выступления творческих коллективов из Пскова и Белоруссии пройдут в Финском парке 29 и 30 августа в рамках Дней Витебской области в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

29 августа в 14:45 свои программы представят белорусские артисты. Кроме того, в 17:00 состоится выступление участников регионального проекта «Детская филармония».

30 августа в 19:00 перед псковичами и гостями города выступит симфонический оркестр Витебской областной филармонии. В 20:00 свою программу представит уникальный музыкальный коллектив «Витебские виртуозы». «В ансамбле играют исключительно девушки, даже на традиционно мужском контрабасе. Только здесь можно услышать одновременно семь видов балалаек, включая эксклюзивную балалайку кварту», – отметили организаторы.

В 21:00 ансамбль танца, музыки и песни «Талака» познакомит зрителей с лучшими образцами и малоизвестными жемчужинами музыкального наследия Белоруссии.

Напомним, что Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа. Подробнее читайте в специальном сюжете ПАИ.